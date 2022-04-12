В Украине иногда изымают автомобили для нужд войска. Это предусматривает закон о военном положении. Юристы рассказали, как должна осуществляться такая процедура.

Как известно, решение о принудительном отчуждении автомобиля для ВСУ принимает военное командование (издается приказ) и согласовывает его с соответствующими местными (областными, городскими) администрациями. В зоне боев согласование не требуется.

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Владельцу изъятого транспортного средства должны выдать соответствующий акт (оригинал), в котором указывается военное командование и местная администрация, сведения о собственнике авто, сведения о документе на право собственности, описание авто, сведения о государственном регистрационном номерном знаке.

При оценке автомобиля владелец может сделать свои замечания относительно его стоимости. То есть владелец изъятой машины имеет право на компенсацию. Такую компенсацию можно будет получить после отмены военного положения.