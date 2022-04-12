В Україні іноді вилучають автомобілі для потреб війська. Це передбачає закон про воєнний стан. Юристи розповіли, як має здійснюватися така процедура.

Як відомо, рішення про примусове відчуження автомобіля для ЗСУ приймає військове командування (видається наказ) та погоджує його з відповідними місцевими (обласними, міськими) адміністраціями. У зоні боїв узгодження не потрібне.

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Власнику вилученого транспортного засобу мають видати відповідний акт (оригінал), у якому зазначається військове командування та місцева адміністрація, відомості про власника авто, інформація про документ на право власності, опис авто, відомості про держаний реєстраційний номерний знак.

При оцінці автомобіля власник може зробити свої зауваження щодо його вартості. Тобто власник вилученої автівки має право компенсацію. Таку компенсацію можна буде отримати після скасування воєнного стану.