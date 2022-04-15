Получение компенсации – сложный и длительный процесс. К тому же неизвестно, удастся ли вообще что-то получить, не говоря уже о сроках. Но адвокат рекомендует должным образом оформить все обстоятельства, чтобы компенсация была возможна.

О последствиях уничтожения гражданского автомобиля во время боевых действий путем поджога, взрыва или иным способом говорится в статье 194 Уголовного кодекса Украины.

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Учитывая значительное количество поврежденных домов и автомобилей, фиксировать уничтоженные машины сейчас сложно, потому что к одним ограничен доступ из-за боевых действий, к другим – поскольку не проведено разминирование территорий, находившихся под оккупацией. К тому же у полиции в приоритете фиксация самых тяжких преступлений. Однако адвокат советует набрать 102, чтобы убедиться, что полиция не сможет приехать.

Если нет, адвокат Роман Симутин предлагает воспользоваться дальнейшим алгоритмом действий. "Прежде всего следует подготовить заявление на имя начальника полиции об уничтожении вашего авто. В заявлении – указать адрес местонахождения автомобиля, дату, время и известные вам обстоятельства уничтожения машины, – отмечает адвокат. – Включить в заявление копию свидетельства о регистрации транспортного средства и фото или видео сожженной машины. Фото и видео сделать с привязкой к местности, домов, улиц и любых постоянных ориентиров. То есть сделать не одно фото, а несколько разноплановых с детализацией повреждений.

Прийти в отдел полиции и зарегистрировать заявление. Если нет возможности попасть в отделение полиции, отправьте заявление ценным почтовым письмом с описью вложения и уведомлением о вручении почтового отправления. В описании обязательно следует указать названия документов и отправляемых предметов. То есть заявление об уничтожении авто, фотографии, DVD-диск или флеш-носитель с видеозаписью. Обязательно сохраняйте чек о отправке и описании вложения со штампом почты. Когда ваше почтовое отправление получат в полиции, на ваш адрес придет уведомление о вручении почтового отправления. После получения вашего заявления есть шанс, что следователь выедет на место и осмотрит уничтоженный автомобиль. Если никто не уедет, вы уже зафиксировали факт и должным образом подали заявление об уничтожении авто.

Скорее всего, после окончания боевых действий все подобные заявления пришлют в СБУ по ст. 438 УК "нарушение законов и обычаев войны".

Обращение в полицию, по словам адвоката, также необходимо для страховой. Справка об открытии производства по факту уничтожения автомобиля необходима, если в договоре страхования предусмотрен случай военного положения.

"Если авто не застраховано, пока законодательного механизма возмещения за такие авто владельцам нет, нет даже проекта закона, — объясняет адвокат. – Если авто угнали, алгоритм действий фактически идентичен, только в заявлении следует указать (если вам известно) обстоятельства, при которых угнали авто".