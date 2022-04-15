Отримання компенсації – складний та тривалий процес. До того ж невідомо, чи вдасться взагалі щось отримати, не кажучи вже про строки. Але адвокат рекомендує належним чином оформити усі обставини, аби компенсація була можлива.

Про наслідки знищення цивільного автомобіля під час бойових дій шляхом підпалу, вибуху чи іншим способом йдеться у статті 194 Кримінального кодексу України.

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Враховуючи значну кількість пошкоджених будинків та автомобілів, фіксувати знищені машини зараз складно, тому що до одних обмежений доступ через бойові дії, до інших — оскільки не проведено розмінування територій, що перебували під окупацією. До того ж у поліції у пріоритеті фіксація найтяжчих злочинів. Проте адвокат радить набрати 102, щоби переконатися, що поліція не зможе приїхати.

Якщо ні, адвокат Роман Симутін пропонує скористатися подальшим алгоритмом дій. "Передусім слід підготувати заяву на ім'я начальника поліції про знищення вашого авто. У заяві вказати адресу місцезнаходження автомобіля, дату, час та відомі вам обставини знищення машини, – зазначає адвокат. — Включити до заяви копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та фото або відео спаленої машини. Фото та відео зробити з прив'язкою до місцевості, будинків, вулиць та будь-яких постійних орієнтирів. Тобто зробити не одне фото, а кілька різнопланових із деталізацією пошкоджень.

Прийти до відділу поліції та зареєструвати заяву. Якщо немає можливості потрапити до відділення поліції, надішліть заяву цінним поштовим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення поштового відправлення. В описі обов'язково слід вказати назви документів і предметів, що надсилаються. Тобто заяву про знищення авто, фотографії, DVD-диск або флеш-носій із відеозаписом. Обов'язково зберігайте чек про надсилання та опис вкладення зі штампом пошти. Коли ваше поштове відправлення отримають у поліції, на вашу адресу прийде повідомлення про вручення поштового відправлення. Після отримання вашої заяви є шанс, що слідчий виїде на місце та огляне знищений автомобіль. Якщо ніхто не виїде, ви вже зафіксували факт і належним чином подали заяву про знищення авто.

Швидше за все, після закінчення бойових дій усі подібні заяви надішлють до СБУ за ст. 438 КК "Порушення законів та звичаїв війни".

Звернення до поліції, за словами адвоката, також необхідне для страхової. Довідка про відкриття провадження за фактом знищення автомобіля необхідна, якщо у договорі страхування передбачено випадок воєнного стану.

"Якщо авто не застраховане, поки законодавчого механізму відшкодування за такі авто власникам немає, немає навіть проекту закону, — пояснює адвокат. — Якщо авто викрали, алгоритм дій фактично ідентичний, тільки в заяві слід вказати (якщо вам відомо) обставини, за яких викрали авто".