Как получить место в очереди в сервисный центр МВД

У Главном сервисном центре МВД рассказали как онлайн зайти в систему Е-запись и за несколько минут выбрать время на получение услуги и ближайший сервисный центр МВД.

Лучшее время для записи – утро

В начале рабочего дня количество пользователей и нагрузка на систему обычно меньше. Поэтому в это время проще всего записаться в сервисный центр МВД.

Загружайте мобильное приложение

Для удобного и быстрого доступа к электронной записи, загружайте официальное приложение бесплатно в App Store и Google Play.

VPN может снизить скорость

Если долго грузится сайт Главного сервисного центра МВД, через который хотите записаться, лучше выключить VPN. Он может снижать скорость, поэтому для стабильного соединения и корректной работы сервиса, рекомендуется выключить VPN.

Запись не только по месту регистрации

Сервисные центры МВД обслуживают граждан независимо от места регистрации (прописки). Если в одном территориальном подразделении отсутствуют записи на желаемую дату, стоит проверить соседние населенные пункты или менее загруженные центры. Часто там можно найти свободное время значительно быстрее.

Для физических лиц онлайн-запись доступна на 21 день вперед. Количество записей через приложение, так и сайт – лимитировано – 4 регистрации в месяц. Для юридических лиц установлен лимит 4 записи на текущий день. В случае превышения количества записей может появиться сообщение "По указанным данным Заявителя превышен лимит регистраций". Запись самостоятельно отменить не позднее, чем за 2 часа до указанного времени.

Чтобы воспользоваться приложением "Е-запись" нужно:

загрузить приложение из App Store и Google Play;

пройти электронную идентификацию – авторизоваться с помощью ID.GOV.UA;

выбрать вкладку: "Главная" – "Записаться в очередь" или "Е-очередь";

выбрать услугу, желаемый сервисный центр МВД для получения услуги, дату и время из числа доступных.

Приложение информирует о запланированном визите оповещением в приложении и письмом на электронный адрес. Также существует возможность управлять своими записями. Например, если планы изменились – можно отменить активную запись и получить новую. Осуществить новую регистрацию в случае ее отмены возможно после обновления системы, то есть ориентировочно через 30 минут.