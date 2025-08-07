Як отримати місце в черзі до сервісного центру МВС

У Головному сервісному центрі МВС розповіли як онлайн зайти в систему Е-запис та за кілька хвилин обрати час на отримання послуги й найближчий сервісний центр МВС.

Кращий час для запису – ранок

На початку робочого дня кількість користувачів і навантаження на систему зазвичай менші. Тому в цей час найпростіше записатись до сервісного центру МВС.

Завантажуйте мобільний застосунок

Для зручного та швидкого доступу до електронного запису, завантажуйте офіційний застосунок безкоштовно в App Store та Google Play.

VPN може знизити швидкість

Якщо довго вантажиться сайт Головного сервісного центру МВС, через який бажаєте записатись, краще вимкнути VPN. Він може знижувати швидкість, тому для стабільного з’єднання та коректної роботи сервісу, рекомендовано вимкнути VPN.

Запис не лише за місцем реєстрації

Сервісні центри МВС обслуговують громадян незалежно від місця реєстрації (прописки) . Якщо в одному територіальному підрозділі відсутні записи на бажану дату, варто перевірити сусідні населені пункти або менш завантажені центри. Часто там можна знайти вільний час значно швидше.

Для фізичних осіб онлайн-запис доступний на 21 день вперед. Кількість записів через застосунок, так і сайт – лімітована – 4 реєстрації на місяць. Для юридичних осіб встановлений ліміт 4 записи на поточний день. У разі перевищення кількості записів може з’явитися повідомлення "За вказаними даними Заявника перевищено ліміт реєстрацій". Запис самостійно скасувати не пізніше, ніж за 2 години до вказаного часу.

Щоб скористатись застосунком "Е-запис" потрібно:

завантажити застосунок з App Store та Google Play;

пройти електронну ідентифікацію – авторизуватися за допомогою ID.GOV.UA;

обрати вкладку: "Головна" – "Записатись у чергу" або "Е-черга";

обрати послугу, бажаний сервісний центр МВС для отримання послуги, дату та час з-поміж доступних.

Застосунок інформує про запланований візит сповіщенням у додатку та листом на електронну адресу. Також існує можливість керувати своїми записами. Наприклад, якщо плани змінилися – можна скасувати активний запис і отримати новий. Здійснити нову реєстрацію в разі її скасування можливо після оновлення системи, тобто орієнтовно через 30 хвилин.