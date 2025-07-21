Как получить международное водительское удостоверение без сдачи экзаменов

Международное водительское удостоверение это – документ, оформляется только оффлайн в сервисных центрах МВД на основании действующего национального водительского документа. Такой документ может понадобиться для управления транспортными средствами в 48 странах, перечень которых можно посмотреть по ссылке. Большинство стран мира (а именно 94 государства, перечень которых находится здесь) признают обычные украинские “права”.

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Чтобы не было лишних хлопот с переводом фамилии и имени, в сервисный центр МВД необходимо обязательно предоставить загранпаспорт. Ведь транслитерация личных данных должна быть одинаковой в загранпаспорте, национальном удостоверении и международном удостоверении водителя.

Также обязательными для подачи документами являются:

оригинал национального водительского удостоверения;

паспорт гражданина Украины или ID-карту с выпиской о зарегистрированном месте жительства (их можно предоставить и в электронной форме через Дію);

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

справка о зарегистрированном месте жительства или справка ВПЛ;

фотографию размером 3,5х4,5 см на матовой цветной бумаге (Важно! Фотография должна быть исключительно на матовой бумаге, ведь поверх нее проставляется штамп территориального подразделения, выдающего документ. Без него документ не является действительным);

платежку об оплате услуги (можно оплатить на месте или онлайн).

Заявление на выдачу международного водительского удостоверения водитель проверяет и подписывает в присутствии администратора сервисного центра МВД, тем самым подтверждая актуальность указанных сведений. На этом этапе важно тщательно проверить правильность персональных данных. Далее необходимо оплатить услугу. Это возможно осуществить в банковском учреждении или онлайн.

Выдача международного водительского удостоверения осуществляется без сдачи экзаменов. Все предоставленные документы для услуги после проверки сразу возвращают водителю. Международное водительское удостоверение оформляется и выдается до 5 рабочих дней с момента подачи документов и действительно в течение 3 лет, но не более срока действия национального водительского удостоверения.

Национальное водительское удостоверение, на основании которого было выдано международное, не изымается. После проверки представленных документов администратор сразу возвращает национальное водительское удостоверение, паспорт гражданина Украины и паспорт гражданина Украины для выезда за границу.