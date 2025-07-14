Установлен рекорд по количеству обменянных водительских удостоверений через Дію

Современные государственные услуги часто кажутся “бесконтактными” – все онлайн, несколько кликов в приложении, и готово. Но как сообщают в главном сервисном центре МВД эти технологии неидеальны и работают только тогда, когда за ними стоит живой человек.

Читайте также: За 2025 год выдано почти 70 тысяч первых водительских удостоверений

Именно такая – Елена, администратор одного из сервисных центров МВД Киевской области, который единственный в Украине обрабатывает обращения, поданные через Дію. Ее личный рекорд – 232 заявки на обмен водительского удостоверения, поданные через приложение Дія, которые были обработаны за один рабочий день.