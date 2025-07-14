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Установлен рекорд по количеству обменянных водительских удостоверений через Дію

232 онлайн-заявки за день на обмен водительского удостоверения обработала администратор сервисного центра МВД Киевщины.
Установлен рекорд по количеству обменянных "прав" через Дію - Auto24

Обмен водительских удостоверений через Дию

Евгений Гудущан
logo15 июля, 17:51
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Современные государственные услуги часто кажутся “бесконтактными” – все онлайн, несколько кликов в приложении, и готово. Но как сообщают в главном сервисном центре МВД эти технологии неидеальны и работают только тогда, когда за ними стоит живой человек.

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Именно такая – Елена, администратор одного из сервисных центров МВД Киевской области, который единственный в Украине обрабатывает обращения, поданные через Дію. Ее личный рекорд – 232 заявки на обмен водительского удостоверения, поданные через приложение Дія, которые были обработаны за один рабочий день.

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