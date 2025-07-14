Встановлено рекорд з кількості обміняних посвідчень водія через Дію

Сучасні державні послуги часто здаються “безконтактними” – все онлайн, кілька кліків у додатку, і готово. Але як повідомляють у головному сервісному центрі МВС ці технології неідеальні і працюють лише тоді, коли за ними стоїть жива людина.

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Саме така – Олена, адміністраторка одного з сервісних центрів МВС Київської області, який єдиний в Україні обробляє звернення, подані через Дію. Її особистий рекорд – 232 заявки на обмін посвідчення водія, подані через застосунок Дія, що були опрацьовані за один робочий день.