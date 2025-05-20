За 2025 рік видано майже 70 тисяч перших посвідчень водія

Попит на отримання водійського постійно зростає, але отримати свої перші «права» стає все складніше. У головному сервісному центрі МВС розповіли, скільки посвідчень водія було видано у цьому році.

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З початку 2025 року сервісні центри МВС по всій Україні вже видали 313 342 посвідчення водія. З них – 69 823 отримані вперше на 2 роки, 203 688 у зв’язку з обміном, 20 683 – відновлення після втрати або викрадення.

Для громадян, які бажають навчитись керувати транспортним засобом, пояснюють алгоритм дій для отримання посвідчення водія вперше. Для цього необхідно пройти кілька етапів.

Вивчення ПДР

Кандидат у кермувальники повинен скласти теоретичний іспит в сервісному центрі МВС. До нього можливо підготуватись самостійно, або пройти навчання в акредитованому навчальному закладі. Вивчати теоретичний матеріал необхідно відповідно до тем типової навчальної програми відповідно до обраної категорії. Для зручності на сайті головного сервісного центру МВС розміщений перелік тестових питань. Під час теоретичного іспиту потрібно відповісти на 20 питань та допускається не більше 2 помилок. Результат теоретичного іспиту дійсний 1 рік. Вартість складання теоретичного іспиту – 250 грн.

Навчання в автошколі

Після успішно складеного теоретичного іспиту, кандидат у водії звертається до автошколи та проходить практичне навчання. Далі складає внутрішній іспит з перевірки практичних навичок керування. У разі успішного результату – отримує свідоцтво про закінчення навчання, яке дійсне 2 роки. Упродовж цього часу необхідно скласти практичний іспит у сервісному центрі МВС та отримати перше посвідчення водія, яке видається на 2 роки. Вартість складання теоретичного іспиту – 420 грн.

Для складання теоретичного та практичного іспитів до сервісного центру МВС подається пакет документів:

паспорт з відміткою про місце реєстрації або ID-картка (разом з витягом про місце проживання),

реєстраційний номер облікової картки платника податків

медична довідка.

Нагадаємо, що за офіційною статистикою головного сервісного центру МВС лише 21% кандидатів у водії успішно складає теоретичний іспит з першого разу. З практикою ситуація ще складніша – з нею можуть впоратись лише 16% кандидатів. Такий стан речей призводить до значних корупційних ризиків.