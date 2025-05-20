За 2025 год выдано почти 70 тысяч первых водительских удостоверений

Спрос на получение водительского постоянно растет, но получить свои первые "права" становится все сложнее. У главном сервисном центре МВД рассказали сколько водительских удостоверений было выдано в этом году.

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С начала 2025 года сервисные центры МВД по всей Украине уже выдали 313 342 водительских удостоверения. Из них – 69 823 получены впервые на 2 года, 203 688 в связи с обменом, 20 683 – восстановление после потери или похищения.

Для граждан, желающих научиться управлять транспортным средством, объясняют алгоритм действий для получения водительского удостоверения впервые. Для этого необходимо пройти несколько этапов.

Изучение ПДД

Кандидат в водители должен сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД. К нему можно подготовиться самостоятельно, или пройти обучение в аккредитованном учебном заведении. Изучать теоретический материал необходимо в соответствии с темами типовой учебной программы в соответствии с выбранной категорией. Для удобства на сайте главного сервисного центра МВД размещен перечень тестовых вопросов. Во время теоретического экзамена нужно ответить на 20 вопросов и допускается не более 2 ошибок. Результат теоретического экзамена действителен 1 год. Стоимость сдачи теоретического экзамена – 250 грн.

Обучение в автошколе

После успешно сданного теоретического экзамена, кандидат в водители обращается в автошколу и проходит практическое обучение. Далее сдает внутренний экзамен по проверке практических навыков управления. В случае успешного результата – получает свидетельство об окончании обучения, которое действительно 2 года. В течение этого времени необходимо сдать практический экзамен в сервисном центре МВД и получить первое водительское удостоверение, которое выдается на 2 года. Стоимость сдачи теоретического экзамена – 420 грн.

Для сдачи теоретического и практического экзаменов в сервисный центр МВД подается пакет документов:

паспорт с отметкой о месте регистрации или ID-карта (вместе с выпиской о месте жительства),

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика

медицинская справка.

Напомним, что по официальной статистике главного сервисного центра МВД только 21% кандидатов в водители успешно сдает теоретический экзамен с первого раза. С практикой ситуация еще сложнее – с ней могут справиться только 16% кандидатов. Такое положение вещей приводит к значительным коррупционным рискам.