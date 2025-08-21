Как получить международное водительское удостоверение

С начала 2025 года сервисные центры МВД по всей Украине выдали 3 974 международных водительских удостоверений и эта цифра постоянно растет. Как его получить, куда обращаться и какие документы брать с собой, объяснили в Главном сервисном центре МВД.

Читайте также: В каких странах можно обменять украинские "права" без экзаменов

Для получения международного водительского удостоверения необходимо лично обратиться в сервисный центр МВД. Оно выдается на основании действующего украинского водительского документа. Международное удостоверение имеет форму бумажной книжечки, выдается на 3 года и дает возможность управлять транспортными средствами в более чем 100 странах мира. Их перечень можно посмотреть на сайте ГСЦ МВД.

В сервисный центр МВД стоит взять загранпаспорт. Ведь транслитерация личных данных должна быть одинаковой в загранпаспорте, национальном и международном удостоверении водителя.

Нужны следующие документы:

оригинал национального водительского удостоверения;

паспорт гражданина Украины или ID-карту с выпиской о зарегистрированном месте жительства (их можно предоставить и в электронной форме через Дію);

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

справка о зарегистрированном месте жительства или справка ВПЛ;

фотографию размером 3,5х4,5 см на матовой цветной бумаге;

платежку об оплате услуги (можно оплатить на месте или онлайн).

Фотографию необходимо печатать исключительно на матовой бумаге, ведь поверх нее проставляется штамп территориального подразделения, выдающего документ. Без него документ не является действительным.

При оформлении заявления, клиент проверяет указанные личные данные и подписывает в присутствии администратора сервисного центра МВД, тем самым подтверждая актуальность указанных сведений. После этого оплачивается услуга. Это возможно осуществить в банковском учреждении или онлайн.

Международное водительское удостоверение оформляется и выдается до 5 рабочих дней с момента подачи необходимых документов и действительно в течение 3 лет, но не более срока действия национального водительского удостоверения.

Национальное водительское удостоверение, на основании которого было выдано международное, не изымается. После проверки представленных документов администратор сразу возвращает национальное водительское удостоверение, паспорт гражданина Украины и паспорт гражданина Украины для выезда за границу.