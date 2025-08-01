В каких странах можно обменять украинские "права" без экзаменов

Такая возможность обеспечена международными договорами о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений, которые уже вступили в силу, сообщает Главный сервисный центр МВД.

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Соответствующие международные договоры уже действуют с такими странами:

Испания – с 2010 года

Италия – с 2016 года

ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты) – с 2021 года

Турция и Литва – с 2023 года

Это означает, что граждане которые сумели выехать из Украины, на временное или постоянное проживание в эти страны, могут обратиться в местные компетентные органы и обменять свое украинское водительское удостоверение на соответствующий документ без сдачи теоретических и практических экзаменов.

Перечень категорий водительских удостоверений, подлежащих обмену определен в каждом конкретном международном договоре.

Стоит отметить, что с 20 мая 2021 года в соответствии с документом “The Driving Licences Order 2021” в Великобритании осуществляется односторонний обмен украинских водительских удостоверений на британские для категории B. Также рассматривается возможность расширения обмена и для категории C.

Расширение сотрудничества

Главный сервисный центр МВД продолжает работу в сфере евроинтеграции и расширения сотрудничества с другими странами в вопросе взаимного признания и обмена водительских удостоверений.

Сейчас распоряжением Кабинета Министров Украины от 29 апреля 2025 года № 403-р одобрен проект Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Латвийской Республики о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений.

Во время визита Премьер-министра Украины во Французскую Республику в июне 2025 года стороны подписали Декларацию о намерениях, которая станет основой для будущего соглашения.

Что важно знать украинцам в ЕС

Европейский Союз ввел временные специальные правила для украинских водителей. Так, с 28 июля 2022 года действует Регламент Европейского Парламента и Совета от 18 июля 2022 года № 2022/1280/ЕС, который предусматривает:

возможность пользоваться украинским водительским удостоверением без его обмена, если гражданин Украины находится под временной или надлежащей защитой в стране-члене ЕС (в течение всего периода пребывания под защитой);

в случае потери или похищения удостоверения – возможность получить временное водительское удостоверение образца ЕС без сдачи экзаменов (на период пребывания под защитой);

водительские удостоверения, выданные впервые, срок действия которых закончился после 31 декабря 2021, остаются действительными, если Украина официально продлила их действие и сообщила об этом Европейскую Комиссию. Соответствующая информация была предоставлена нотой Посольства Украины при ЕС от 29 июля 2022 года № 3111/22-300-55584).

Перечень действующих международных договоров в сфере признания и обмена национального водительского удостоверения и всю официальную информацию можно посмотреть в разделе “Евроинтеграция и международное сотрудничество” есть на сайте Главного сервисного центра МВД.