В яких країнах можна обміняти українські "права" без іспитів

Така можливість забезпечена міжнародними договорами про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія, які вже набули чинності, повідомляє Головний сервісний центр МВС.

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Відповідні міжнародні договори вже діють із такими країнами:

Іспанія – з 2010 року

Італія – з 2016 року

ОАЕ (Об’єднані Арабські Емірати) – з 2021 року

Туреччина та Литва – з 2023 року

Це означає, що громадяни які зуміли виїхати з України, на тимчасове або постійне проживання до цих країн, можуть звернутися до місцевих компетентних органів та обміняти своє українське посвідчення водія на відповідний документ без складання теоретичних і практичних іспитів.

Перелік категорій посвідчень водія, що підлягають обміну визначений в кожному конкретному міжнародному договорі.

Варто зазначити, що з 20 травня 2021 року відповідно до документа “The Driving Licences Order 2021” у Великій Британії здійснюється односторонній обмін українських посвідчень водія на британські для категорії B. Також розглядається можливість розширення обміну й для категорії C.

Розширення співпраці

Головний сервісний центр МВС продовжує роботу у сфері євроінтеграції та розширення співпраці з іншими країнами у питанні взаємного визнання та обміну посвідчень водія.

Наразі розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2025 року № 403-р схвалено проект Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Латвійської Республіки про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.

Під час візиту Прем’єр-міністра України до Французької Республіки у червні 2025 року сторони підписали Декларацію про наміри, яка стане основою для майбутньої угоди.

Що важливо знати українцям у ЄС

Європейський Союз запровадив тимчасові спеціальні правила для українських водіїв. Так, з 28 липня 2022 року діє Регламент Європейського Парламенту і Ради від 18 липня 2022 року № 2022/1280/ЄС, який передбачає:

можливість користуватися українським посвідченням водія без його обміну, якщо громадянин України перебуває під тимчасовим або належним захистом у країні-члені ЄС (протягом усього періоду перебування під захистом);

у разі втрати або викрадення посвідчення – можливість отримати тимчасове водійське посвідчення зразка ЄС без складання іспитів (на період перебування під захистом);

посвідчення водія, видані вперше, термін дії яких закінчився після 31 грудня 2021 року, залишаються дійсними, якщо Україна офіційно продовжила їхню дію та повідомила про це Європейську Комісію. Відповідна інформація була надана нотою Посольства України при ЄС від 29 липня 2022 року № 3111/22-300-55584).

Перелік чинних міжнародних договорів у сфері визнання та обміну національного посвідчення водія та всю офіційну інформацію можна переглянути у розділі “Євроінтеграція та міжнародне співробітництво” є на сайті Головного сервісного центру МВС.