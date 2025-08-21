Як отримати міжнародне посвідчення водія

З початку 2025 року сервісні центри МВС по всій Україні видали 3 974 міжнародних посвідчень водія і ця цифра постійно зростає. Як його отримати, куди звертатись та які документи брати з собою, пояснили у Головному сервісному центрі МВС.

Для отримання міжнародного посвідчення водія необхідно особисто звернутись до сервісного центру МВС. Воно видається на підставі чинного українського водійського документа. Міжнародне посвідчення має форму паперової книжечки, видається на 3 роки та надає можливість керувати транспортними засобами у понад 100 країнах світу. Їх перелік можна переглянути на сайті ГСЦ МВС.

До сервісного центру МВС варто взяти закордонний паспорт. Адже транслітерація особистих даних повинна бути однаковою в закордонному паспорті, національному та міжнародному посвідченні водія.

Потрібні наступні документи:

оригінал національного посвідчення водія;

паспорт громадянина України або ID-картку з витягом про зареєстроване місце проживання (їх можна надати і в електронній формі через Дію);

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

довідка про зареєстроване місце проживання або довідка ВПО;

фотокартку розміром 3,5х4,5 см на матовому кольоровому папері;

платіжку про сплату послуги (можна оплатити на місці або онлайн).

Фотографію необхідно видруковувати виключно на матовому папері, адже поверх неї проставляється штамп територіального підрозділу, що видає документ. Без нього документ не є чинним.

Під час оформлення заяви, клієнт перевіряє зазначені особисті дані та підписує в присутності адміністратора сервісного центру МВС, тим самим підтверджуючи актуальність зазначених відомостей. Після цього сплачується послуга. Це можливо здійснити в банківській установі або онлайн.

Міжнародне посвідчення водія оформлюється та видається до 5 робочих днів з моменту подання необхідних документів та дійсне упродовж 3 років, але не більше строку дії національного посвідчення водія.

Національне посвідчення водія, на підставі якого було видано міжнародне, не вилучається. Після перевірки поданих документів адміністратор одразу повертає національне посвідчення водія, паспорт громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон.