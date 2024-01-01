Как получить справку о страховой истории

Предпосылкой стало внедрение в некоторых странах Европы изменений в условиях пребывания транспортных средств с украинской регистрацией и необходимостью украинцам воспользоваться страховыми услугами иностранных страховых компаний.

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Для оформления договоров автострахования некоторые иностранные страховые компании просят подтвердить собственную страховую историю, а также предоставить информацию об участии в ДТП.

Согласно Закону Украины "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств", который будет введен в действие с 01 января 2025 года, владелец транспортного средства будет иметь право на бесплатное получение от МТСБУ имеющейся в Единой централизованной базе данных информации об истории страховых случаев по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности, заключенным в отношении транспортного средства, которым он владел, а также об истории дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств, которыми такое лицо владело в течение последних семи лет.

МТСБУ, не дожидаясь введения в действие указанного Закона, запустило автоматический сервис, с помощью которого можно мгновенно получить информационную справку (подписанную КЭП).

Поскольку, сведения в справках содержат информацию с ограниченным доступом, с целью идентификации лица, запрашивающего информацию, необходимо пройти авторизацию с помощью электронной цифровой подписи (в т.ч. Дія.подпись).

После авторизации заполните обязательные поля и сгенерируйте справку. Загрузите PDF-файл.

Справка сгенерирована с помощью автоматического сервиса является официальным документом подписанным КЭП, проверить который можно с помощью QR-кода, размещенного в загруженном PDF-файле.

Информация в справках формируется из данных ЦБД МТСБУ, которая наполняется страховщиками-членами МТСБУ. Ответственность за полноту и корректность данных в ЦБД лежит на страховщиках, которые внесли в ЦБД эти данные.

Если Вы не имеете КЭП, то его можно получить в одном из аккредитованных центров сертификации ключей (АЦСК). Информацию о регламентах работы АЦСК, порядок и стоимость получения услуг КЭП, а также адреса пунктов предоставления таких услуг, размещено на сайтах АЦСК. Ссылки на эти сайты можно найти в Электронном реестре субъектов, которые предоставляют услуги, связанные с КЭП.

Также просим принять во внимание следующее: