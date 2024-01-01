Як отримати довідку про страхову історію

Передумовою стало впровадження в деяких країнах Європи змін в умовах перебування транспортних засобів з українською реєстрацією та необхідністю українцям скористатися страховими послугами іноземних страхових компаній.

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Для оформлення договорів автострахування деякі іноземні страхові компанії просять підтвердити власну страхову історію, а також надати інформацію про участь в ДТП.

Згідно з Законом України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», який буде введений в дію з 01 січня 2025 року, власник транспортного засобу матиме право на безоплатне отримання від МТСБУ наявної в Єдиній централізованій базі даних інформації про історію страхових випадків за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності, укладеними щодо транспортного засобу, яким він володів, а також про історію дорожньо-транспортних пригод за участю транспортних засобів, якими така особа володіла протягом останніх семи років.

МТСБУ, не очікуючи введення в дію зазначеного Закону, запустило автоматичний сервіс, за допомогою якого можна миттєво отримати інформаційну довідку (підписану КЕП).

Оскільки, відомості у довідках містять інформацію з обмеженим доступом, з метою ідентифікації особи, що запитує інформацію, необхідно пройти авторизацію за допомогою електронного цифрового підпису (в т.ч. Дія.підпис).

Після авторизації заповніть обов’язкові поля і згенеруйте довідку. Завантажте PDF-файл.

Довідка згенерована за допомогою автоматичного сервісу є офіційним документом підписаним КЕП, перевірити який можна за допомогою QR-коду, розміщеного у завантаженому PDF-файлі.

Інформація у довідках формується з даних ЦБД МТСБУ, яка наповнюється страховиками-членами МТСБУ. Відповідальність за повноту та коректність даних в ЦБД лежить на страховиках, які внесли в ЦБД ці дані.

Якщо Ви не маєте КЕП, то його можна отримати в одному з акредитованих центрів сертифікації ключів (АЦСК). Інформацію про регламенти роботи АЦСК, порядок та вартість отримання послуг КЕП, а також адреси пунктів надання таких послуг, розміщено на сайтах АЦСК. Посилання на ці сайти можна знайти в Електронному реєстрі суб'єктів, які надають послуги, пов'язані з КЕП.

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