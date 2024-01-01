Скільки отримали та скільки виплатили українські страхові компанії за "автоцивілку": статистика

Від початку 2024 року українські водії уклали понад 3,6 млн внутрішніх договорів обов'язкового страхування відповідальності водіїв (“автоцивілки”), що на 2,6% більше за аналогічний період 2023 року. Витрати водіїв на автострахування удвічі перевищують виплати від страхових компаній.

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74% страхових полісів “автоцивілки” було оформлено в електронному вигляді, що становить 2,7 млн договорів від загального числа. Якщо порівнювати з відповідним періодом 2023 року, питома вага укладених таких договорів у цифровому форматі збільшилася на 15,8% відсоткового пункта.

За січень-червень 2024 року загальна сума нарахованих страхових платежів за такими договорами становить 4,7 млрд грн, що на 23,6% більше за аналогічний період минулого року. Розмір середньої страхової премії за договорами “автоцивілки” збільшився на 20,4% та становить 1 282,7 гривні.

За підсумками 2 кварталу 2024 року найбільше укладених договорів ОСЦПВ зі СК “ОРАНТА”. Друга та третя позиція за цим показником у СК “ТАС” та СК “КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП”.

За загальною сумою зібраної страхової премії за період січень-березень 2024 року лідером є страхова компанія “ТАС”. П’ятірку лідерів закривають страхові компанії: “ОРАНТА”, “КНЯЖА”, “ПЗУ Україна” та “ВУСО”.

Від початку року страхові компанії врегулювали 70 817 вимог від постраждалих у ДТП та сплатили 2,3 млрд грн страхового відшкодування. У порівнянні з показниками аналогічного періоду 2023 року кількість врегульованих вимог зросла на 14,2%, а загальна сума страхового відшкодування на 26,6%.

За результатами 2 кварталу 2024 року найбільшу кількість вимог від потерпілих в ДТП отримали та врегулювали страхові компанії: “ОРАНТА”, “ТАС”, “ПЗУ Україна”, “КНЯЖА” та “Українська страхова група”.

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Відповідно ці ж страхові компанії сплатили найбільше страхового відшкодування постраждалим у ДТП. За перше півріччя 2024 року середній розмір виплати за вимогами від потерпілих у ДТП становить 32 699 грн, що 10,8% більше ніж в аналогічному періоді 2023 року (29 511 грн).

Важливо зазначити, що у порівнянні з першим півріччям 2023 року на 3,5% збільшилася кількість врегульованих вимог з використанням Європротоколу. Від початку року за допомогою цього інструменту страховими компаніями врегульовано 25 326 вимог від потерпілих у ДТП та сплачено 453,6 млн грн страхового відшкодування.