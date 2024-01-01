Сколько получили и сколько выплатили украинские страховые компании за "автогражданку": статистика

С начала 2024 года украинские водители заключили более 3,6 млн внутренних договоров обязательного страхования ответственности водителей (“автогражданки”), что на 2,6% больше аналогичного периода 2023 года. Расходы водителей на автострахование вдвое превышают выплаты от страховых компаний.

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74% страховых полисов “автогражданки” было оформлено в электронном виде, что составляет 2,7 млн договоров от общего числа. Если сравнивать с соответствующим периодом 2023 года, удельный вес заключенных таких договоров в цифровом формате увеличился на 15,8% процентного пункта.

За январь-июнь 2024 общая сумма начисленных страховых платежей по таким договорам составляет 4,7 млрд грн, что на 23,6% больше аналогичного периода прошлого года. Размер средней страховой премии по договорам “автогражданки” увеличился на 20,4% и составляет 1 282,7 гривны.

По итогам 2 квартала 2024 года больше всего заключенных договоров ОСАГО со СК “ОРАНТА”. Вторая и третья позиция по этому показателю в СК “ТАС” и СК “КНЯЖА ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП”.

По общей сумме собранной страховой премии за период январь-март 2024 года лидирует страховая компания “ТАС”. Пятерку лидеров закрывают страховые компании: “ОРАНТА”, “КНЯЖА”, “ПЗУ Украина” и “ВУСО”.

С начала года страховые компании урегулировали 70 817 требований от пострадавших в ДТП и выплатили 2,3 млрд грн страхового возмещения. По сравнению с показателями аналогичного периода 2023 года количество урегулированных требований выросло на 14,2%, а общая сумма страхового возмещения на 26,6%.

По результатам 2 квартала 2024 года наибольшее количество требований от пострадавших в ДТП получили и урегулировали страховые компании: “ОРАНТА”, “ТАС”, “ПЗУ Украина”, “КНЯЖА” и “Украинская страховая группа”.

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Соответственно эти же страховые компании выплатили больше всего страхового возмещения пострадавшим в ДТП. За первое полугодие 2024 года средний размер выплаты по требованиям от пострадавших в ДТП составляет 32 699 грн, что 10,8% больше чем в аналогичном периоде 2023 года (29 511 грн).

Важно отметить, что по сравнению с первым полугодием 2023 года на 3,5% увеличилось количество урегулированных требований с использованием Европротокола. С начала года с помощью этого инструмента страховыми компаниями урегулировано 25 326 требований от пострадавших в ДТП и уплачено 453,6 млн грн страхового возмещения.