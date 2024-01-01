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Какие страховые компании быстрее всего выплачивают возмещение: рейтинг

Страховщики стали быстрее выплачивать возмещения по автогражданке. Тем не менее количество жалоб увеличилось на 55,4%.
Какие страховые выплатили больше всего возмещений - Auto24

Какие страховые выплатили больше всего возмещений за ДТП

Евгений Гудущан
logo5 июня, 11:09
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Страховые компании-члены Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) в январе-марте 2024 года в срок до 60 дней с даты фиксации ДТП урегулировали 69% требований за ущерб имуществу. Это на 12,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

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Доля требований, урегулированных в срок до 90 дней в 1 квартале 2024 года, увеличилась с 79,8% до 80,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

По данным МТСБУ, наибольшее количество выплат в срок до 60 дней осуществляют такие страховые компании:

  1. "ПЗУ Украина" – 82,9%,
  2. "Экспресс Страхование" – 81,3%,
  3. "УНИКА" – 81%,
  4. "Арсенал Страхование" – 80,1%.
  5. "Универсальная" – 79,4%
  6. "Аркс" – 79,8%,
  7. "Брокбизнес" – 78,9%,
  8. "Колоннейд Украина" – 78,4%,
  9. "ВУСО" - 77,5%, "Краина" – 76,4%,
  10. "УПСК" – 75,4%,
  11. "Европейский страховой альянс" – 75,3%,
  12. "Княжа Виенна Иншуранс Групп" – 75,2%,
  13. "ТАС" – 75,2%,
  14. “Гардиан” – 74,9%,
  15. “УТСК” – 73,7%,
  16. “УСГ” – 72,6%,
  17. “ИНГО” – 71,9%,
  18. “Первая” – 70%.

Наименьшее количество выплат в срок 60 дней осуществляют страховые компании "Кредо" – 1,4%, "Оранта-Сич" – 3%.

МТСБУ также сообщило, что в первом квартале 2024 года увеличилось на 55,4% количество жалоб, поступивших в бюро, на действия его членов - 202 против 130 в январе-марте годом ранее.

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