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Які страхові компанії найшвидше виплачують відшкодування: рейтинг

Страховики стали швидше виплачувати відшкодування по автоцивілці. Проте кількість скарг збільшилася на 55,4%.
Які страхові компанії найшвидше виплачують відшкодування: рейтинг
Євген Гудущан
logo5 червня, 11:09
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Страхові компанії-члени Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) у січні-березні 2024 року у термін до 60 днів з дати фіксації ДТП врегулювали 69% вимог за шкоду майну. Це на 12,9% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

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Частка вимог, врегульованих у строк до 90 днів у 1 кварталі 2024 року, збільшилася з 79,8% до 80,1%, порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

За даними МТСБУ, найбільшу кількість виплат у строк до 60 днів здійснюють такі страхові компанії:

  1. "ПЗУ Україна" – 82,9%,
  2. "Експрес Страхування" – 81,3%,
  3. "УНІКА" – 81%,
  4. "Арсенал Страхування" – 80,1%.
  5. "Універсальна" – 79,4%
  6. "Аркс" – 79,8%,
  7. "Брокбізнес" – 78,9%,
  8. "Колоннейд Україна" – 78,4%,
  9. "ВУСО" - 77,5%, "Країна" – 76,4%,
  10. "УПСК" – 75,4%,
  11. "Європейський страховий альянс" – 75,3%,
  12. "Княжа Вієнна Іншуранс Груп" – 75,2%,
  13. "ТАС" – 75,2%,
  14. “Гардіан” – 74,9%,
  15. “УТСК” – 73,7%,
  16. “УСГ” – 72,6%,
  17. “ІНГО” – 71,9%,
  18. “Перша” – 70%.

Найменшу кількість виплат у строк 60 днів здійснюють страхові компанії "Кредо" – 1,4%, "Оранта-Січ" – 3%.

МТСБУ також повідомило, що в першому кварталі 2024 року збільшилася на 55,4% кількість скарг, що надійшли в бюро, на дії його членів - 202 проти 130 у січні-березні роком раніше.

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