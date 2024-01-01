Які страхові компанії найшвидше виплачують відшкодування: рейтинг

Страхові компанії-члени Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) у січні-березні 2024 року у термін до 60 днів з дати фіксації ДТП врегулювали 69% вимог за шкоду майну. Це на 12,9% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Читайте також: Названі найнадійніші страхові компанії: рейтинг

Частка вимог, врегульованих у строк до 90 днів у 1 кварталі 2024 року, збільшилася з 79,8% до 80,1%, порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

За даними МТСБУ, найбільшу кількість виплат у строк до 60 днів здійснюють такі страхові компанії:

"ПЗУ Україна" – 82,9%, "Експрес Страхування" – 81,3%, "УНІКА" – 81%, "Арсенал Страхування" – 80,1%. "Універсальна" – 79,4% "Аркс" – 79,8%, "Брокбізнес" – 78,9%, "Колоннейд Україна" – 78,4%, "ВУСО" - 77,5%, "Країна" – 76,4%, "УПСК" – 75,4%, "Європейський страховий альянс" – 75,3%, "Княжа Вієнна Іншуранс Груп" – 75,2%, "ТАС" – 75,2%, “Гардіан” – 74,9%, “УТСК” – 73,7%, “УСГ” – 72,6%, “ІНГО” – 71,9%, “Перша” – 70%.

Найменшу кількість виплат у строк 60 днів здійснюють страхові компанії "Кредо" – 1,4%, "Оранта-Січ" – 3%.

МТСБУ також повідомило, що в першому кварталі 2024 року збільшилася на 55,4% кількість скарг, що надійшли в бюро, на дії його членів - 202 проти 130 у січні-березні роком раніше.