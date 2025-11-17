Как получить услуги сервисных центров МВД без идентификационного кода

В сервисные центры МВД регулярно обращаются граждане, которые сознательно отказались от получения регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика. Чаще всего такой отказ связан с религиозными убеждениями, или ассоциацией с концлагерем или тюрьмой где каждый получает индивидуальный номер. МВД объяснило порядок обращения и подтвердило: отсутствие РНУКНП не является препятствием.

Читайте также: Как зарегистрировать новое авто в сервисном центре МВД

В соответствии с подпунктом 15 пункта 7 статьи 21 Закона Украины "О Едином государственном демографическом реестре", гражданам, которые отказались от получения РНОКПП, в паспорте проставляется отметка "отказ" или прилагается отдельное официальное сообщение.

Если паспорт старого образца оформлен в форме книжечки, отметку делают непосредственно в документе. Если же это ID-карта, то вместо номера в соответствующем поле информация не указывается, а запись об отказе содержится в большом бумажном извлечении, который выдается вместе с карточкой, так же как выписка о месте регистрации.

Таким образом, официально подтвержденный отказ от РНОКПП позволяет беспрепятственно получать любые услуги сервисных центров МВД. Для этого достаточно предъявить паспорт с соответствующей отметкой или выписку.

Как подать обращение

Граждане, которые могут подтвердить свою личность в электронном виде (электронная подпись, ID-карта, приложение Дія), могут записаться онлайн через электронные сервисы МВД.

Если электронная идентификация недоступна, запись осуществляется непосредственно в сервисном центре через администратора, который дежурит за информационной стойкой.

Во время первого обращения без РНОКПП процедура может длиться немного дольше, поскольку администратору необходимо создать отдельную запись пользователя.

Важно помнить

Отсутствие РНОКПП не ограничивает доступ гражданина ни к одной из услуг сервисных центров МВД.

Во время каждого последующего обращения гражданин с официальным отказом может обращаться лично, предъявив паспорт с отметкой.

Администраторы сервисных центров обеспечат правильное оформление документов и предоставления услуги независимо от наличия или отсутствия РНОКПП.