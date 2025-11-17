Як отримати послуги сервісних центрів МВС без ідентифікаційного коду

У сервісні центри МВС регулярно звертаються громадяни, які свідомо відмовилися від отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків. Найчастіше така відмова пов’язана з релігійними переконаннями, або асоціацією з концтабором чи в'язницею де кожен отримує індивідуальний номер. МВС пояснило порядок звернення та підтвердило: відсутність РНОКПП не є перешкодою.

Відповідно до підпункту 15 пункту 7 статті 21 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр», громадянам, які відмовилися від отримання РНОКПП, у паспорті проставляється позначка «відмова» або додається окреме офіційне повідомлення.

Якщо паспорт старого зразка оформлений у формі книжечки, позначку роблять безпосередньо у документі. Якщо ж це ID-картка, то замість номера у відповідному полі інформація не зазначається, а запис про відмову міститься у великому паперовому витягу, який видається разом із карткою, так само як витяг про місце реєстрації.

Таким чином, офіційно підтверджена відмова від РНОКПП дозволяє безперешкодно отримувати будь-які послуги сервісних центрів МВС. Для цього достатньо пред’явити паспорт з відповідною позначкою або витяг.

Як подати звернення

Громадяни, які можуть підтвердити свою особу в електронному вигляді (електронний підпис, ID-картка, застосунок Дія), можуть записатися онлайн через електронні сервіси МВС.

Якщо електронна ідентифікація недоступна, запис здійснюється безпосередньо у сервісному центрі через адміністратора, який чергує за інформаційною стійкою.

Під час першого звернення без РНОКПП процедура може тривати трохи довше, оскільки адміністратору необхідно створити окремий запис користувача.

Важливо пам’ятати

Відсутність РНОКПП не обмежує доступ громадянина до жодної з послуг сервісних центрів МВС.

Під час кожного наступного звернення громадянин з офіційною відмовою може звертатися особисто, пред’явивши паспорт з позначкою.

Адміністратори сервісних центрів забезпечать правильне оформлення документів та надання послуги незалежно від наявності чи відсутності РНОКПП.