Як зареєструвати нове авто у сервісному центрі МВС

Придбали нове авто і вже готові вирушати у дорогу? Перш ніж сісти за кермо, треба виконати формальність — зареєструвати транспортний засіб у сервісному центрі МВС. Якщо цього не робити – виникнуть проблеми з поліцією.

Коли потрібно зареєструвати автомобіль

Згідно з українськими законами, власник нового транспортного засобу зобов’язаний здійснити його державну реєстрацію протягом 10 днів з моменту придбання. Процедуру можна пройти у будь-якому територіальному сервісному центрі МВС — незалежно від місця проживання чи реєстрації власника.

Які документи вимагають

Для проведення реєстрації потрібно підготувати такі документи:

паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);

документ, що підтверджує право власності на транспортний засіб (договір купівлі-продажу, вантажно-митна декларація тощо);

сертифікат відповідності транспортного засобу вимогам безпеки.

Повний і актуальний перелік документів доступний на офіційному сайті головного сервісного центру МВС.

Як відбувається реєстрація

Власник подає документи до сервісного центру МВС особисто або записується на послугу онлайн.

Адміністратор перевіряє правильність документів і вносить дані до Єдиного державного реєстру транспортних засобів (ЄДРТЗ).

Після завершення перевірки власнику видають свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та державні номерні знаки.

Тимчасові номерні знаки

Якщо автомобіль придбано у торговельній організації, покупець може отримати номерні знаки для разових поїздок (червоного кольору). Вони дозволяють доставити авто до сервісного центру МВС для проведення остаточної реєстрації.