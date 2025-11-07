Скільки автомобілів зареєстрували за останні 10 років в Україні

У цьому місяці сервісні центри МВС відзначають 10 річницю з моменту реформування. До цього за порядком на дорогах слідкувала структура під назвою Державна автомобільна інспекція (ДАІ). Вона була заснована у 1997 році, а розформували її 18 листопада 2015 року, Функції ДАІ перейшли до новоствореної Патрульної поліції. Функції Міжрайонних реєстраційно-екзаменаційних відділів (МРЕВ) перейшли до сервісних центрів МВС.

Що зроблено за 10 років

Зараз в Україні працює 143 сервісних центри МВС та 23 мобільних підрозділів, які заправляють реєстрацією авто та видачею посвідчень водія. За 10 років діяльності сервісні центри МВС надали мільйони послуг:

18 млн 330 тисяч реєстраційних дій з транспортними засобами;

3 млн 460 тисяч видано посвідчень водія вперше;

6 млн 275 тисяч – обмін та відновлення посвідчення водія;

7 млн 171 тисяча проведених теоретичних іспитів;

7 млн 620 тисяч прийнятих практичних іспитів;

Що змінилось

За 10 років найвагомішим досягненням можна назвати впровадження електронних сервісів. Завдяки автоматизації процесів в будь-який час доби та незалежно від місця перебування можна обрати та забронювати номерні знаки, призначити “належного користувача” (особу, яка отримує штрафи з камер замість юридичного власника), перереєструвати автівку чи обміняти посвідчення водія.

Завдяки автоматизації процесів спостерігається підвищення ефективності та продуктивності роботи підрозділів та задоволення серед громадян, адже вже необов'язково особисто відвідувати державні установи.

Наразі у форматі онлайн громадянам доступно наступний перелік послуг: