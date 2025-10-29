На Львівщині відремонтували міст, який був зруйнований 17 років тому

За повідомленням Департаменту дорожнього господарства Львівської ОВА, міст був зруйнований під час повені у 2008 році. Тоді ж розпочали його відновлення, однак через нестачу фінансування роботи призупинили.

Неодноразові спроби відновити переправу позитивного наслідку не давали. Саме тому ділянка дороги Баня Лисовицька – Лани Соколівські у Стрийському районі вважалася проблемною для транспортного сполучення.

Лише недавно за цей об'єкт взялися серйозно. Підрядна організація ТОВ "РБП Транс-Мост" впоралися з завданням.

Відтак 12-метрова переправа повністю оновлює логістику регіону й тепер забезпечить повноцінне транспортне сполучення та рух пішоходів.

Не річка, а рівчачок перетинав дорогу, але проблем він завдавав багато. Фото: Львівська ОВА

У межах ремонту зробили:

влаштування монолітної плити прогонової будови;

влаштування монолітного залізобетонного тротуару;

відновлення захисного шару наявних бетонних конструкцій;

влаштування дорожнього покриття на мості та під’їздах;

монтаж мостового огородження.

"Завдяки спільному фінансуванню з обласного та місцевого бюджетів вдалося завершити відновлення об’єкта. Тепер жителі прилеглих сіл мають зручне й безпечне сполучення між населеними пунктами регіону", – запевнив заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко.

Двосмуговий 12-метровий міст отримав з обох країв відгороджені пішохідні доріжки, а старий міст такого гарного й безпечного виконання не мав. Фото: Львівська ОВА.