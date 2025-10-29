Во Львовской области отремонтировали мост, который был разрушен 17 лет назад

По сообщению Департамент дорожного хозяйства Львовской ОГА, мост был разрушен во время наводнения в 2008 году. Тогда же начали его восстановление, однако из-за недостатка финансирования работы приостановили.

Неоднократные попытки восстановить переправу положительного результата не давали. Именно поэтому участок дороги Баня Лисовицкая – Ланы Соколовские в Стрыйском районе считался проблемным для транспортного сообщения.

Лишь недавно за этот объект взялись серьезно. Подрядная организация ООО "РБП Транс-Мост" справилась с задачей.

Поэтому 12-метровая переправа полностью обновляет логистику региона теперь обеспечит полноценное транспортное сообщение и движение пешеходов.

Не река, а ручей пересекал дорогу, но проблем он создавал много. Фото: Львовская ОГА

В рамках ремонта сделали:

устройство монолитной плиты пролетного строения;

устройство монолитного железобетонного тротуара;

восстановление защитного слоя имеющихся бетонных конструкций;

устройство дорожного покрытия на мосту и подъездах;

монтаж мостового ограждения.

"Благодаря совместному финансированию из областного и местного бюджетов удалось завершить восстановление объекта. Теперь жители близлежащих сел имеют удобное и безопасное сообщение между населенными пунктами региона", – заверил заместитель председателя Львовской ОГА Юрий Бучко.

Двухполосный 12-метровый мост получил с обоих краев отгороженные пешеходные дорожки, а старый мост такого безопасного исполнения не имел. Фото: Львовская ОГА.