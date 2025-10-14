Аварийные мосты вблизи Славского на Львовщине частично сделаны

По сообщению Службы восстановления и развития инфраструктуры во Львовской области, капитальный ремонт аварийных переправ на упомянутой автодороге полностью завершен на правой части двух сооружений. Там уже открыто движение транспорта всех весовых групп без ограничений.

Что сейчас на левой части переправ

Сейчас работы ведутся на левой части переправ и уже немалый объем запланированного выполнен. Однако до финиша еще далеко.

Что сделано:

демонтировали разрушенные элементы сооружений;

устроили плиты перекрытия;

провели анкеровку арматурной сетки;

восстановили подходы к мостам;

ревитализировали внутренние и внешние открылки;

на одном из мостов укрепили русло реки.

По размерам мосты маленькие, но для логистики громад и туристического сектора их значение огромное. Фото: Служба восстановления

Сейчас строители выполняют армирование накладной плиты, подготовку плит и шкафных стен под торкретирование.

Уже готовится следующий этап

Впереди строители осуществят устройство накладной плиты, обеспечение гидроизоляции, армирование и бетонирование тротуаров и их защиту.

По программе работ также предусмотрено начинать укладку асфальтобетонных смесей. Кроме этого, еще на одном мостовом переходе проводят ремонтные работы на правой стороне.

Там уже сделано:

устроили деформационные швы с омоноличиванием;

обеспечили антикоррозийную защиту металлического пролетного строения;

провели гидроизоляцию на пролетном строении и переходных плитах.

В дальнейшем запланированы работы по устройству дренажа, зоны деформационных швов, и укладка асфальтобетонных смесей.

В сезон дождей новые мосты должны выстоять стремительным горным потокам и обеспечить надежную переправу транспорта и людей. Фото: Служба восстановления

Об открытии еще рано говорить

О календарном сроке завершения капремонта, что больше похоже на новое строительство, не сообщается, но по фото видно, что работы еще немало. Вероятно, до холодов не справятся.