Аварійні мости поблизу Славського на Львівщині частково зроблені

За повідомленням Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області, капітальний ремонт аварійних переправ на згаданій автодорозі повністю завершено на правій частині двох споруд. Там вже відкрито рух транспорту усіх вагових груп без обмежень.

Що зараз на лівій частині переправ

Наразі роботи ведуться на лівій частині переправ і вже чималий обсяг запланованого виконано. Однак до фінішу ще далеко.

Що зроблено:

демонтували зруйновані елементи споруд;

влаштували плити перекриття;

провели анкерування арматурної сітки;

відновили підходи до мостів;

ревіталізували внутрішні та зовнішні відкрилки;

на одному з мостів укріпили річище.

За розмірами мости маленькі, але для логістики громад та туристичного сектору їх значення величезне. Фото: Служба відновлення

Зараз будівельники виконують армування накладної плити, підготовку плит та шафових стін під торкретування.

Вже готується наступний етап

Попереду будівельники здійснять влаштування накладної плити, забезпечення гідроізоляції, армування і бетонування тротуарів та їх захист.

За програмою робіт також передбачено розпочинати укладання асфальтобетонних сумішей. Крім цього, ще на одному мостовому переході проводять ремонтні роботи на правій стороні.

Там вже зроблено:

влаштували деформаційні шви з омонолічуванням;

забезпечили антикорозійний захист металевої прогонової будови;

провели гідроізоляцію на прогоновій будові та перехідних плитах.

Надалі заплановано роботи з влаштування дренажу, зони деформаційних швів, та укладання асфальтобетонних сумішей.

У сезон дощів нові мости мають вистояти стрімким гірським потокам та забезпечити надійну переправу транспорту й людей. Фото: Служба відновлення

Про відкриття ще рано говорити

Про календарний термін завершення капремонту, що більше схоже на нове будівництво, не повідомляється, але з фото видно, що роботи ще чимало. Ймовірно, до холодів не впораються.