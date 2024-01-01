На дорозі до Шацьких озер міст пройшов випробування

Штучна споруда на дорозі Ковель – Володимир – Червоноград - Жовква у Великих Мостах Львівській області торік була капітально відремонтована та введена в експлуатацію. Однак Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України замовило експертизу для визначення подальшої надійності цього стратегічного об'єкта.

Як повідомила Служба автомобільних доріг у Львівській області, спеціалісти експертного центру в ході тестових замірів визначили оцінку якості збудованих конструкцій як задовільну. Споруда сповна відповідає сучасним державним будівельним нормам й придатна для довготривалої та повноцінної експлуатації.

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Навантаження на різних ділянках мосту створювали два завантажені автомобілі. Це були 4-вісні самоскиди MAN TGS 35, зчеплені автопоїздом в одну зв’язку. Вага кожного автопотяга – 40 тонн.

Для проведення замірів самоскиди з колісною формулою 8х4 та потужністю 360 к.с. та 480 к.с. зупинялися у контрольних точках, а також розганялися до певної швидкості. Встановлені на мосту та під мостом, а також на окремих частинах конструкції мосту датчики й сенсори фіксували реакцію цієї інженерної споруди на статичне та динамічне навантаження.

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Усі заміри потім аналізувалися, зводилися в аналітичну таблицю й стали основою для експертної оцінки. Вона, як зазначалося вище, вийшла позитивною як для самого мосту, так і для будівельників.

Нагадаємо, 62-метровий міст було побудовано у 1960 році. Через значне навантаження основні елементи переправи почали руйнуватися, тож потребували капітального ремонту.

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Конструкцію споруди було демонтовано і побудовано заново. Капітальний ремонт завершили минулого року, відкривши повноцінне транспортне сполучення між Львівською і Волинською областями.

До речі, це та дорога, що веде до Шацьких озер Волинської області та до Жовківського замку – пам’ятки архітектури у Львівській області.

Фото: Служба автодоріг Львівщини