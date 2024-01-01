На дороге к Шацким озерам мост прошел испытания

Искусственное сооружение на дороге Ковель – Владимир – Червоноград - Жовква в Великих Мостах Львовской области в прошлом году было капитально отремонтировано и введено в эксплуатацию. Однако Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины заказало экспертизу для определения дальнейшей надежности этого стратегического объекта.

Как сообщила Служба автомобильных дорог во Львовской области, специалисты экспертного центра в ходе тестовых замеров определили оценку качества построенных конструкций как удовлетворительную. Сооружение полностью соответствует современным государственным строительным нормам и пригодно для длительной и полноценной эксплуатации.

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Нагрузку на разных участках моста создавали два загруженных автомобиля. Это были 4-осные самосвалы MAN TGS 35, сцеплены автопоездом в одну связку. Вес каждого автопоезда – 40 тонн.

Для проведения замеров самосвалы с колесной формулой 8х4 и мощностью 360 л.с. и 480 л.с. останавливались в контрольных точках, а также разгонялись до определенной скорости. Установленные на мосту и под мостом, а также на отдельных частях конструкции моста датчики и сенсоры фиксировали реакцию этого инженерного сооружения на статическую и динамическую нагрузку.

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Все замеры затем анализировались, сводились в аналитическую таблицу и стали основой для экспертной оценки. Она, как отмечалось выше, получилась положительной как для самого моста, так и для строителей.

Напомним, 62-метровый мост был построен в 1960 году. Из-за значительной нагрузки основные элементы переправы начали разрушаться, поэтому нуждались в капитальном ремонте.

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Конструкция сооружения была демонтирована и построена заново. Капитальный ремонт завершили в прошлом году, открыв полноценное транспортное сообщение между Львовской и Волынской областями.

Кстати, это та дорога, которая ведет к Шацким озерам Волынской области и к Жолковскому замку – памятника архитектуры во Львовской области.

Фото: Служба автодорог Львовщины