По дороге на Славское возводят 64-метровый мост: что уже сделано

Проектная длина будущей переправы через горную речку достигает 64 метров. Такой размер указала в своем информационном заявлении о состоянии строительства Служба восстановления и развития инфраструктуры во Львовской области.

Сейчас возведены буронабивные сваи, осуществлен монтаж насадок, колонн, ригелей, подферменников. Сейчас строители заканчивают вкладывать балки.

После этого наступит этап устройства накладной плиты, опалубки, переходных плит. Также будут закреплены тротуары с обеих сторон моста и уложен бордюрный камень.

С фотоподборки видно, что практически половину объема работ на этом объекте выполнено. Фото: Служба восстановления

Мост на автомобильной дороге Т-14-24 имеет важное логистическое значение для всего региона, с введением новой переправы будет обеспечено устойчивое и безопасное транспортное сообщение между громадами в этом горном регионе Львовщины.

Служба напомнила, что мостовой переход здесь построили в 1961 году. Капитальный ремонт проводился только один раз. Это привело к тому, что мост практически износился и исчерпал свой ресурс. После обследования специалисты решили построить новую переправу вблизи старой. Это позволяет проводить строительные работы без перекрытия движения транспорта.