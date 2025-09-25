Дорогою на Славське зводять 64-метровий міст: що вже зроблено

Проєктна довжина майбутньої переправи через гірську річку сягає 64 метрів. Такий розмір вказала у своїй інформаційній заяві про стан будівництва Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області.

Наразі зведено буронабивні палі, здійснено монтаж насадок, колон, ригелів, підферменників. Нині будівельники закінчують вкладати балки.

Після цього настане етап влаштування накладної плити, опалубки, перехідних плит. Також будуть закріплені тротуари з обох сторін мосту та вкладено бордюрний камінь.

З фотодобірки видно, що практично половину обсягу робіт на цьому об'єкті виконано. Фото: Служба відновлення

Міст на автомобільній дорозі Т-14-24 має важливе логістичне значення для всього регіону, з введенням нової переправи буде забезпечено стале та безпечне транспортне сполучення між громадами у цьому гірському регіоні Львівщини.

Служба нагадала, що мостовий перехід тут збудували у 1961 році. Капітальний ремонт проводився лише один раз. Це привело до того, що міст практично зносився та вичерпав свій ресурс. Після обстеження фахівці вирішили побудувати нову переправу поблизу старої. Це дозволяє проводити будівельні роботи без перекриття руху транспорту.