Вітряний парк на Закарпатті відновлює обвалений міст

На нинішньому етапі вже змонтовано балки прогонової будови. Операцію виконано між двома береговими опорами. Про це повідомляє регіональна Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області.

На наступному етапі підрядна організація буде проводити монолічення та влаштування захисної плити мосту. Тим часом обмежений проїзд до восьми населених пунктів у гірській місцевості здійснюється тимчасовою насипною переправою.

На об'єкті роботи ведуться в прискореному темпі, щоб встигнути до холодів. Фото: Служба відновлення Закарпаття

За повідомленням регіональної Служби відновлення, роботи за укладеною угодою виконуються ТОВ "Вітряний парк Верховинський". На цей об'єкт не витрачатимуть кошти державного чи місцевого бюджетів.

Нагадаємо, що після обвалу мосту, коли на ньому не було ні транспорту, ні людей, згадана компанія звернулася з ініціативою долучитися до відбудови.

Ось так виглядала обвалена мостова переправа до початку робіт (вгорі, фото Суспільне Ужгород), а такий вигляд має об'єкт у ці вересневі дні (внизу, фото Френдлі Віндтехнолоджі)

Фахівці Служби відновлення у Закарпатській області виконують технічний нагляд за дотриманням виконання робіт підрядником у частині якості робіт та відповідності обсягів робіт проєктній документації.

Коли міст здадуть в експлуатацію і відновлять повноцінний рух транспорту, Служба відновлення у Закарпатській області не повідомляє. Однак про термін здачі йдеться у підрядника: 8 вересня на своїй сторінці ТОВ "Френдлі Віндтехнолоджі" повідомило, що до кінця нинішнього жовтня планується завершити будівництво мосту.

Людей і техніки на відновленні мосту вистачає, до холодів і карпатських снігопадів мають встигнути рух транспорту відновити у повному обсязі. Фото: Френдлі Віндтехнолоджі

За словами фахівців цього будівельного загону, міст буде добротний, з сучасним асфальтовим покриттям та зручними тротуарами для пішоходів.

"Для нас важливо, щоб розвиток вітроенергетики був тісно пов’язаний із розвитком місцевої інфраструктури. Саме тому ми інвестуємо не лише в чисту енергію, а й у дороги, мости та комфорт місцевих мешканців", – йдеться у повідомленні виконавця мостобудівних робіт.