В зоні обваленого мосту на Закарпатті насипали тимчасову переправу

Щоправда, тимчасовий транспортний перехід має обмеження по вантажності. Відтепер рух там дозволено лише легковим автомобілям та транспорту екстрених служб.

Про таке застереження нагадала на своїй ФБ-сторінці Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області.

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Завдяки тимчасовій переправі біля села Підполоззя автомобільне сполучення для восьми населених пунктів Мукачівського району (селище Жденієво та села Збини, Щербовець, Пашковиця, Буковець, Перехресний, Чечірний і Розтока) відновлено.

Металева конструкція чи то втомилася з роками, чи то не справилася з навантаженнями та й впала додолу прямісінько в гірську ріку. Фото: Служба відновлення

Дорожня служба пообіцяла згодом поліпшити переправу і зробити кращий за вантажною спроможністю міст. Він також буде тимчасовим, але вже зможе приймати вантажівки, автобуси та навіть не дуже важкий спецтранспорт.

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Точну причину обвалу моста, що сталася близько 18 години 24 червня, спеціалісти встановлять у ході обстеження та розпочатого розслідування, але вже перші припущення є – фізична втома та перевантаженість валиковаговим транспортом. Тим паче, що свій ресурс введений в експлуатацію у 1962 році ця штучна споруда вже практично вичерпала.

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Поки переправи не було, люди долали річку вбрід. Фото: Служба відновлення

Це був однопролітний 34-метровий міст. Його металева конструкція простояла рівно 63 роки. Однак мости також старіють і з роками втрачають свої властивості. Тим паче, що транспорт нинішньої пори за своєю масою та вантажністю перевезень у рази виріс.

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Різні припущення вже вивчаються, у т.ч. до уваги, ймовірно, доведеться взяти думку жителів Жденіївської територіальної громади Закарпатської області.

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Вже через кілька годин обабіч зруйнованого мосту вклали завезені труби й почали насипати дорогу з каміння та щебеню. Фото: Служба відновлення

На своїй ТГ-сторінці "Трибуна - новини Закарпаття" з посиланням на тамтешніх жилетів зазначає, що можливою "причиною руйнування мосту (Кухтів міст) через річку Жденівка стало перевантаження споруди, пов’язане з рухом вантажівок з каменем для будівництва дороги на гору Остра, де планується будівництво приватних обʼєктів вітроенергетики".

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За свідченням Служби відновлення Закарпаття, останній огляд мосту було проведено навесні цього року. За висновками спеціалістів, стан штучної споруди визначено як задовільний, видимих пошкоджень та аварійних прикмет не було виявлено. Вочевидь, великі навантаження все-таки вкоротили віку цій штучній споруді.

Незручність через навіть коротку відсутність переправи на цій річці на собі відчули місцеві жителі. Посеред ночі рятувальникам довелося виїхати на виклик разом з медиками для надання допомоги 2-річній дитині, яку через погіршення стану здоров’я потрібно було негайно госпіталізувати.

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Фахівці екстреної медичної допомоги довезли маленького пацієнта до берега річки, після чого передали рятувальникам. Ті на руках перенесли хлопчика на протилежний берег до іншого автомобіля меддопомоги.

Відтак, хлопчика та його матір доправили до лікарні. Однак вже підвечір наступного дня, тобто 25 червня, транспортне сполучення тут відновили по тимчасовій переправі