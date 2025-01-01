Ремонт мосту через канал завершено, але транспорт ще не пустили

Офіційного відкриття руху ще не було, але вчора ввечері, 23 червня, на ФБ-сторінці Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України офіційно повідомлено: капітальний ремонт мосту через канал Кофа завершено.

Ця інформація озвучена в ході робочої поїздки на об’єкт першого заступника голови цього відомства Микола Бойко. Зазначається, що відновлення мосту забезпечить стабільне транспортне сполучення між Ізмаїльським та Кілійським районами.

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Через критичне зношення цієї штучної споруди рух тут повністю зупинили у 2021 році, від чого відстань в об’їзд між містами Кілія та Ізмаїл на період перекриття дороги збільшилася до 140 км. Тепер це лишиться позаду, оскільки на згаданому маршруті треба подолати не більше 40 кілометрів.

Фото: Держвідновлення

Тут практично зведено новий міст, хоча за документацією це вважалося об’єктом капітального ремонту. Роботи розпочалися 21 грудня 2023 року. За цей час на місці старого мосту через канал змонтовано нові опори та прогонові конструкції, виконано армування і бетонування.

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На кінцевому етапі робіт облаштовано бар’єрне огородження, покладено нове асфальтобетонне покриття як на мосту, так і на підходах до нього. Також нанесено дорожню розмітку, встановлено сучасні дорожні знаки, виконано водовідвід, укріплено узбіччя та завершено упорядкування прилеглої території.

Фото: Держвідновлення

За облаштуванням та дизайном цей міст заслуговує занесення до Книги рекордів України саме за естетичне оформлення, про що редакція Авто24 заявила кілька тижнів тому.

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Коли буде офіційно відкрито рух через міст, довжина якого всього 33,78 метра, не повідомляється, але це станеться з дня не день.

Фото: Держвідновлення