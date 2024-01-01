Невдовзі до Ізмаїлу буде пряма дорога: міст майже готовий

Важливий логістичний об’єкт на автомобільній дорозі Т-16-07 Ізмаїл - Кілія – Вилкове вже отримав нову конструкцію з перильною огорожею. Також виконано роботи з асфальтування мостової споруди. Про це пише Держагентство відновлення Одещини.

Нині тут завершують облаштовувати підходи до мосту, йде відсипка насипу та конусів біля опор. Також повним ходом монтуються сепаратори, добудовуються водоскидні споруди.

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Міст побудований у 60-ті роки минулого сторіччя. Перед самісінькою війною (2021 рік) через аварійний стан тут перекрили для руху всіх видів автотранспорту. В нинішнім році за міст взялися капітально, оскільки ця споруда має велике логістичне значення.

Ось так виглядав міст в період демонтажу старих конструкцій. Скриншот: Авто24

Дорога через цю переправу з’єднує не тільки чотири громади Ізмаїльського району, але й сполучає Ізмаїльський та Кілійській порти.

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"З введенням мосту в експлуатацію прискориться пересування, як цивільних авто, бригад швидкої допомоги, шкільних автобусів, екстрених служб та великовантажних транспортних засобів, що везуть товари економічного значення", – повідомили в Держагентстві відновлення Одещини.

Міст зведено, дорожники наводять останні штрихи на його підходах. Фото: Держагентство відновлення Одещини

Відтепер значно скоротиться термін проїзду до Ізмаїлу, особливо для мешканців Кілії, які зараз добираються в об’їзд автодорогою М-15 "Одеса – Рені" (на Бухарест). Відлік до пуску в експлуатацію мосту та цієї ділянки шляху, що також ремонтується, вже йде на якісь кілька тижнів.