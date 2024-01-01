Вскоре в Измаил будет прямая дорога: мост почти готов

Важный логистический объект на автомобильной дороге Т-16-07 Измаил - Килия – Вилково уже получил новую конструкцию с перильным ограждением. Также выполнены работы по асфальтированию мостового сооружения. Об этом пишет Госагентство восстановления Одесской области.

Сейчас здесь завершают обустраивать подходы к мосту, идет отсыпка насыпи и конусов у опор. Также полным ходом монтируются сепараторы, достраиваются водосбросные сооружения.

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Мост построен в 60-е годы прошлого столетия. Перед самой войной (2021 год) из-за аварийного состояния здесь перекрыли для движения всех видов автотранспорта. В нынешнем году за мост взялись капитально, поскольку это сооружение имеет большое логистическое значение.

Вот так выглядел мост в период демонтажа старых конструкций. Скриншот: Авто24

Дорога через эту переправу будет обслуживать не только четыре громады Измаильского района, но и соединит Измаильский и Килийский порты.

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"С введением моста в эксплуатацию ускорится передвижение, как гражданских авто, бригад скорой помощи, школьных автобусов, экстренных служб и большегрузных транспортных средств, везущих товары экономического значения", – сообщили в Госагентстве восстановления Одесской области.

Мост возведен, дорожники наводят последние штрихи на его подходах. Фото: Госагентство восстановления Одесской области

Отныне значительно сократится срок проезда в Измаил, особенно для жителей Килии, которые сейчас добираются в объезд автодорогой М-15 "Одесса – Рени" (на Бухарест). Отсчет до пуска в эксплуатацию моста и этого участка дороги, что также ремонтируется, уже идет на какие-то несколько недель.