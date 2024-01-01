Збудований міст можна за естетику вносити до Книги рекордів України

Ще донедавна аварійний міст зразка 60-х років минулого століття лякав своїм скелетом та жахливим станом. Сьогодні на його місці зведено хай не такий величний за розмірами, але чи не найкращий в Україні за естетичним виглядом міст.

Сьогодні це не тільки штучна споруда для проїзду транспорту усіх типів та розмірних груп, але й ще чудова фотозона, де варто зробити зупинку чи куди не гріх привезти екскурсію. Зроблено добротно, зі смаком та ще й з елементами національної орнаменталістики, що вийшло стильно й естетично.

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Будівельники, як повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області, ще наводять останні штрихи перед офіційним відкриттям.

Укладення верхнього шару асфальтобетонного покриття на мостовій споруді та підходах, встановлення дорожніх знаків, нанесення розмітки лишилося позаду. Фахівці укріпили узбіччя, пофарбували споруду, нині висівають траву на укосах.

Фото: Служба відновлення Одещини

До офіційного відкриття лишилися якщо не години, то дні. Після введення мосту та під’їзної дороги в експлуатацію значно покращиться транспортне сполучення в регіоні та збільшиться пропускна здатність дороги.

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Логістика відразу кількох регіонів області на цій ділянці автодороги Т-16-07 Ізмаїл - Кілія - Вилкове зазнає позитивних змін. Тепер бригади швидкої допомоги, інших екстрених служб, шкільних та рейсових автобусів, а також великовантажних транспортних засобів поїдуть навпрошки, а не в об’їзд за десятки кілометрів.