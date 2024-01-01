До нового мосту на Одещині "підтягують" дорогу

Роботи на цьому об’єкті практично завершено. Найближчим часом транспортне сполучення на дорозі Т-16-07 Ізмаїл - Кілія – Вилкове буде відновлено повністю. Дорожня служба наводить тут останні штрихи.

Як повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області, дорожники вже влаштували верхній шар асфальтобетонного покриття на всій ділянці ремонту. У переддень Великодніх свят тут працювало відразу два асфальтоукладальники Vogel та п’ять асфальтових катків, більшість з яких Sany.

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На допоміжних роботах було долучено екскаватор, екскаватори-навантажувачі, фронтальні навантажувачі й малолітражні навантажувачі з бортовим поворотом та інша спецтехніка, а також самоскиди.

Для прискорення облаштування під'їзної інфраструктури підігнали дав асфальтоукладачі. Скриншот: Авто24

Дорожникам залишилося нанести дорожню розмітку, встановити дорожні знаки, подекуди укріпити узбіччя та пофарбувати міст в затвердженій кольористиці. Щоправда, якого кольору буде міст, не повідомляється. Коли буде офіційне відкриття, також не вказується.

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З введенням штучної споруди через канал логістика цілого регіону, у т.ч. двох річкових портів на Дунаї (Ізмаїльський, Кілійський), значно поліпшиться. Порадіють новому мосту жителі чотирьох громад Ізмаїльського району.

Ось так виглядав міст в період демонтажу старих конструкцій. Скриншот: Авто24

За документацією це капітально відремонтований міст, хоча насправді тут фактично збудовано новий. Його здача в експлуатацію "відкриває шлях до швидшого та зручнішого руху як для цивільного транспорту, так і для комерційних авто та вантажівок".

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Якщо раніше карета швидкої допомоги проїжджала кружним шлях до пацієнта за півтори години, то завдяки новій переправі через канал тепер дорога буде займати удвічі менше часу.