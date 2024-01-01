К новому мосту в Одесской области "подтягивают" дорогу

Работы на этом объекте практически завершены. В ближайшее время транспортное сообщение на дороге Т-16-07 Измаил - Килия – Вилково будет восстановлено полностью. Дорожная служба наводит здесь последние штрихи.

Как сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области, дорожники уже устроили верхний слой асфальтобетонного покрытия на всем участке ремонта. В канун Пасхальных праздников здесь работало сразу два асфальтоукладчика Vogel и пять асфальтовых катков, большинство из которых Sany.

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На вспомогательных работах были привлечены экскаватор, экскаваторы-погрузчики, фронтальные погрузчики и малолитражные погрузчики с бортовым поворотом и другая спецтехника, а также самосвалы.

Для ускорения обустройства подъездной инфраструктуры подогнали дав асфальтоукладчики. Скриншот: Авто24

Дорожникам осталось нанести дорожную разметку, установить дорожные знаки, кое-где укрепить обочины и покрасить мост в утвержденной колористике. Правда, какого цвета будет мост, не сообщается. Когда будет официальное открытие, также не указывается.

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С введением искусственного сооружения через канал логистика целого региона, в т.ч. двух речных портов на Дунае (Измаильский, Килийский), значительно улучшится. Порадуются новому мосту жители четырех громад Измаильского района.

Вот так выглядел мост в период демонтажа старых конструкций. Скриншот: Авто24

По документации это капитально отремонтированный мост, хотя на самом деле здесь фактически построен новый. Его сдача в эксплуатацию "открывает путь к более быстрому и удобному движению как для гражданского транспорта, так и для коммерческих авто и грузовиков".

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Если раньше карета скорой помощи проезжала кружным путь к пациенту за полтора часа, то благодаря новой переправе через канал теперь дорога будет занимать вдвое меньше времени.