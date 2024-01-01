Построенный мост можно за эстетику вносить в Книгу рекордов Украины

Еще недавно аварийный мост образца 60-х годов прошлого века пугал своим скелетом и ужасным состоянием. Сегодня на его месте возведен пусть не такой величественный по размерам, но едва ли не лучший в Украине по эстетическому виду мост.

Сегодня это не только искусственное сооружение для проезда транспорта всех типов и размерных групп, но и еще замечательная фотозона, где стоит сделать остановку или куда не грех привезти экскурсию. Сделано добротно, со вкусом и еще и с элементами национальной орнаменталистики, что получилось стильно и эстетично.

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Строители, как сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области, еще наводят последние штрихи перед официальным открытием.

Укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на мостовом сооружении и подходах, установление дорожных знаков, нанесение разметки остались позади. Специалисты укрепили обочины, покрасили сооружение, сейчас высевают траву на откосах.

Фото: Служба восстановления Одесской области

До официального открытия остались если не часы, то дни. После введения моста и подъездной дороги в эксплуатацию значительно улучшится транспортное сообщение в регионе и увеличится пропускная способность дороги.

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Логистика сразу нескольких регионов области на этом участке автодороги Т-16-07 Измаил - Килия - Вилково претерпит положительные изменения. Теперь бригады скорой помощи, других экстренных служб, школьных и рейсовых автобусов, а также большегрузных транспортных средств поедут напролом, а не в объезд за десятки километров.