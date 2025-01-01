Ремонт моста через канал завершен, но движение транспорта еще перекрыто

Официального открытия движения еще не было, но вчера вечером, 23 июня, на ФБ-странице Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины официально сообщено: капитальный ремонт моста через канал Кофа завершен.

Эта информация озвучена в ходе рабочей поездки на объект первого заместителя главы этого ведомства Николая Бойко. Отмечается, что восстановление моста обеспечит стабильное транспортное сообщение между Измаильским и Килийским районами.

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Из-за критического износа этого искусственного сооружения движение здесь полностью остановили в 2021 году, от чего расстояние в объезд между городами Килия и Измаил на период перекрытия дороги увеличилось до 140 км. Теперь это останется позади, поскольку на упомянутом маршруте надо преодолеть не более 40 километров.

Фото: Госвосстановление

Здесь практически возведен новый мост, хотя по документации это проходило как объект капитального ремонта. Работы начались 21 декабря 2023 года. За это время на месте старого моста через канал смонтированы новые опоры и пролетные конструкции, выполнено армирование и бетонирование.

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На конечном этапе работ обустроено барьерное ограждение, уложено новое асфальтобетонное покрытие как на мосту, так и на подходах к нему. Также нанесена дорожная разметка, установлены современные дорожные знаки, выполнен водоотвод, укреплены обочины и завершено благоустройство прилегающей территории.

Фото: Госвосстановление

По обустройству и дизайну этот мост заслуживает занесения в Книгу рекордов Украины именно за эстетическое оформление, о чем редакция Авто24 заявила несколько недель назад.

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Когда будет официально открыто движение через мост, длина которого всего 33,78 метра, не сообщается, но это состоится со дня на день.

Фото: Госвосстановление