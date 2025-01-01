Чиновники из Одессы "погорели" на светофорах

Детективы Одесского территориального управления Бюро экономической безопасности установили, что должностные лица трех частных предприятий совместно с коммунальным учреждением, специализирующимся на безопасности дорожного движения, разработали и реализовали преступную схему растраты бюджетных средств.

Выяснилось, что по объявленным в течение 2024 года коммунальным предприятием Одесского городского совета 11 процедурам закупок было подписано ряд соответствующих договоров на поставку балластов для разрядных ламп или трубок общей стоимостью почти 40,9 млн грн.

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Все вроде и правильно по документам выглядело, но в результате тендера победителями были признаны два предприятия, которые не имели никакого отношения к изготовлению источников бесперебойного питания для светофорных объектов.



"Фактически оборудование изготавливала другая компания, а победителей тендера использовали для искусственного завышения стоимости изделий в более чем пять раз. Таким образом участники сделки нанесли более 15 млн грн убытков бюджету", – отметил руководитель ТУ БЭБ в Одесской области Сергей Мунтян.

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Фамилий, должностей и компаний следствие не раскрывает, поскольку оно еще не завершено. Сейчас оно на этапе досудебного расследования по ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).