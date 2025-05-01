С мая начнут устанавливать "изумрудные" светофоры и другие стрелки на них

До сих пор на территории Украины действовал светофорный стандарт ДСТУ 4092-2002 от 3 июня 2002 года. 30 апреля 2025 года – последний день его каденции.

Принятый 15 ноября 2024 года документ № 282, который внедряет ДСТУ 4092:2024, начинает действовать с 1.05.2025. Однако это не означает, что старые светофоры окажутся вне закона.

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Еще в ноябре 2024 года, заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий сообщил, что “ конечно же, речь не идет о замене всех старых светофоров, а лишь стандарты для будущих реконструкций и строительства дорог”.

Поэтому, ожидать того, что все стекла на светофорах одновременно станут изумрудные, не стоит. Пока большинство из них будут классические зеленые.

Что касается отличий, то изумрудный цвет является одним из оттенков зеленого, имеет более яркий, насыщенный тон с характерным холодным подтоном, что для восприятия лучше – цвет более глубокий, интенсивный и хорошо заметный даже издалека, в т.ч. в яркую солнечную погоду.

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Устанавливать "изумруд" будут при повреждении светофора или стекла, физическом выносе, треснувшем или выгоревшем стекле линзе и тому подобное. Однако с 1 мая будут и другие нововведения.

Что нового внедрено: