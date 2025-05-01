З травня почнуть встановлювати "смарагдові" світлофори та інші стрілки на них

Досі на території України діяв світлофорний стандарт ДСТУ 4092-2002 від 3 червня 2002 року. 30 квітня 2025 року – останній день його каденції.

Прийнятий 15 листопада 2024 року документ № 282, який впроваджує ДСТУ 4092:2024, починає діяти з 1.05.2025. Однак це не означає, що старі світлофори виявляться поза законом.

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Ще в листопаді 2024 року, заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що “ звісно ж, мова не йде про заміну всіх старих світлофорів, а лише стандарти для майбутніх реконструкцій і будівництва доріг”.

Отож, очікувати того, що всі скельця на світлофорах водночас стануть смарагдові, не варто. Поки що більшість з ним будуть класичні зелені.

Щодо відмінностей, то смарагдовий колір є одним із відтінків зеленого, має яскравіший, насиченіший тон із характерним холодним підтоном, що для сприйняття краще – колір більш глибокий, інтенсивний і добре помітний навіть здалеку, у т.ч. в яскраву сонячну пору.

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Встановлювати "смарагд" будуть при пошкодженні світлофора чи скла, фізичному виносі, тріснутому або вигорілому склі лінзі тощо. Однак з 1 травня будуть й інші нововведення.

Що нового впроваджено: