Чиновники з Одеси "погоріли" на світлофорах

Детективи Одеського територіального управління Бюро економічної безпеки встановили, що службові особи трьох приватних підприємств спільно із комунальною установою, що спеціалізується на безпеці дорожнього руху, розробили та реалізували злочинну схему розтрати бюджетних коштів.

З’ясувалося, що за оголошеними впродовж 2024 року комунальним підприємством Одеської міської ради 11 процедурами закупівель було підписано ряд відповідних договорів на постачання баластів для розрядних ламп чи трубок загальною вартістю майже 40,9 млн грн.

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Все ніби й правильно за документами виглядало, але у результаті тендеру переможцями було визнано два підприємства, що не мали жодного відношення до виготовлення джерел безперебійного живлення для світлофорних об’єктів.



"Фактично обладнання виготовляла інша компанія, а переможців тендеру використали для штучного завищення вартості виробів у більше ніж п'ять разів. Таким чином учасники оборудки завдали понад 15 млн грн збитків бюджету", – зазначив керівник ТУ БЕБ в Одеській області Сергій Мунтян.

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Прізвищ, посад та компаній слідство не розкриває, оскільки воно ще не завершено. Нині воно на етапі досудового розслідування за ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).