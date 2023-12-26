Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України повідомило про введення в експлуатацію після будівництва та капітального ремонту ще кількох мостів в різних куточках країни.

Миколаївська область

Тут завершено капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю на автомобільній дорозі Т-15-08 Калинівка - Снігурівка, який був пошкоджений під час бойових дій.

Роботи на цьому об'єкті розпочалися у серпні. Напередодні Нового року будівельники здали міст в експлуатацію. Повноцінна логістика відтепер задовольнятиме потреби як військових, так і цивільних. Відновлюються у повному обсязі пасажирські перевезення громадським транспортом.

Новий шляхопровід має дві смуги для руху транспорту шириною по 3,5 метра, а також дві смуги безпеки шириною 0,5 метра та два технічні тротуари. Всього його довжина становить майже 50 метрів. Загалом, відновлено понад 520 метрів дороги.

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Тернопільська область

Ще один міст для руху транспорту відкрили через річку Східна Стрипа на трасі М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська. Міст завдовжки 36 метрів був аварійний. Тут тріснули опори, зруйнувалися прогонові балки, через що споруда могла повністю зруйнуватися, що призвело б до транспортного колапсу на дорозі міжнародного значення, яка до того ж є стратегічним гуманітарним коридором.

У червні 2023 року Кабмін України прямував на ремонт мосту субвенцію – залишок виділених минулого року Європейським інвестиційним банком коштів.

Міст відремонтували, по ньому вже рухається транспорт. Мостобудівники відновили монолітно-розподільчу плиту, підсилили опори та частково ригелі, зробили систему водовідведення, вклали гідроізоляцію та два шари асфальтобетонного покриття. Окрім цього, влаштовано тротуари обабіч мосту, зроблено нове огородження, нанесено розмітку та встановлені дорожні знаки.

Полтавська область

Став до ладу ще один міст через річку Сула поблизу села Липове Кременчуцького району на дорозі Н-08 (Бориспіль-Маріуполь). Дорожні роботи ще завершуються, але транспорт уже може безперешкодно рухатися. Нині це сучасний надійний інфраструктурний обʼєкт, яким вже користуються водії.

Міст забезпечує транспортний звʼязок між північчю, центром і півднем України – Київською, Черкаською, Полтавською, Кіровоградською, Дніпропетровською областями.

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Майже 3 роки він був закритий для всіх видів транспорту, пасажирські перевезення не здійснювалися взагалі. Гуманітарні, військові, промислові вантажі перевозили в об’їзд на декілька сотень кілометрів.

Міст завдовжки понад 200 метрів суттєво не ремонтували з часу його будівництва – з 1962 року. Він був аварійним, але закрили його для руху транспорту в березні 2021 року. Капітальний ремонт «розморозили» лише в листопаді 2022 року.

Будівельники розширили габарит мосту з 6 до 9 метрів, підсилили фундаменти опор, збудували нові опори. Влаштували нову сталеву прогонову будову, уклали покриття, змонтували систему освітлення, встановили фільтрувальні системи для стокових вод.



Житомирська область

У селищі Черняхів, що північніше обласного центру, на дорозі державного значення М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський розпочато капітальний ремонт мосту через ставок.

Будівельники наразі влаштовують тимчасовий об’їзд, оскільки тут інтенсивність руху сягає 10-12 тисяч автомобілів за добу.



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