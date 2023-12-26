Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины сообщило о введении в эксплуатацию после строительства и капитального ремонта еще нескольких мостов в разных уголках страны.

Николаевская область

Здесь завершен капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на автомобильной дороге Т-15-08 Калиновка - Снигиревка, который был поврежден во время боевых действий.

Работы на этом объекте начались в августе. Накануне Нового года строители сдали мост в эксплуатацию. Полноценная логистика отныне будет удовлетворять потребности как военных, так и гражданских. Восстанавливаются в полном объеме пассажирские перевозки общественным транспортом.

Новый путепровод имеет две полосы для движения транспорта шириной по 3,5 метра, а также две полосы безопасности шириной 0,5 метра и два технических тротуара. Всего его длина составляет почти 50 метров. В общем, восстановлено более 520 метров дороги.

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Тернопольская область

Еще один мост для движения транспорта открыли через реку Восточная Стрипа на трассе М-09 Тернополь – Львов – Рава-Русская. Мост длиной 36 метров был аварийный. Здесь треснули опоры, разрушились прогонные балки, из-за чего сооружение могло полностью разрушиться, что привело бы к транспортному коллапсу на дороге международного значения, которая к тому же является стратегическим гуманитарным коридором.

В июне 2023 года Кабмин Украины направил на ремонт моста субвенцию – остаток выделенных в прошлом году Европейским инвестиционным банком средств.

Мост отремонтировали, по нему уже движется транспорт. Мостостроители восстановили монолитно-распределительную плиту, усилили опоры и частично ригели, сделали систему водоотведения, уложили гидроизоляцию и два слоя асфальтобетонного покрытия. Кроме этого, устроены тротуары вдоль моста, сделано новое ограждение, нанесена разметка и установлены дорожные знаки.

Полтавская область

Стал в строй еще один мост через реку Сула вблизи села Липовое Кременчугского района на дороге Н-08 (Борисполь-Мариуполь). Дорожные работы еще завершаются, но транспорт уже может беспрепятственно двигаться. Сейчас это современный надежный инфраструктурный объект, которым уже пользуются водители.

Мост обеспечивает транспортную связь между севером, центром и югом Украины – Киевской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областями.

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Почти 3 года он был закрыт для всех видов транспорта, пассажирские перевозки не осуществлялись вообще. Гуманитарные, военные, промышленные грузы перевозили в объезд на несколько сотен километров.

Мост длиной более 200 метров существенно не ремонтировали со времени его строительства – с 1962 года. Он был аварийным, но закрыли его для движения транспорта в марте 2021 года. Капитальный ремонт "разморозили" только в ноябре 2022 года.

Строители расширили габарит моста с 6 до 9 метров, усилили фундаменты опор, построили новые опоры. Устроили новое стальное пролетное строение, уложили покрытие, смонтировали систему освещения, установили фильтровальные системы для стоковых вод.



Житомирская область

В поселке Черняхов, что севернее областного центра, на дороге государственного значения М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский начат капитальный ремонт моста через пруд.

Строители сейчас устраивают временный объезд, поскольку здесь интенсивность движения достигает 10-12 тысяч автомобилей в сутки.



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