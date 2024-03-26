Всього за цим траншем у рамках проєкту "Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення Relinc" Україна отримає 18 комплектів модульних мостів.

Контейнери з першою партією мостів у кількості 12 комплектів загальною вартістю 15,4 мільйона доларів уже прибули. Ще шість комплектів на підході, їх доставлять до кінця березня.

Отримувачем мостових конструкцій американської компанії Acrow Corporation of America стало Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

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Придбанням та доставленням мостових систем займається Управління ООН з обслуговування проєктів в Україні (ЮНОПС). Загальна вартість контракту – 23,3 млн доларів США.

Україна вже має досвід використання модульних мостів, що надходять з багатьох країн і про що редакція Авто24 вже не раз писала. Починаючи з грудня 2022 року і по теперішній час надійшло 6 модульних мостів від Швеції, 18 – від Чехії, 10 – від Норвегії.

Торік у червні до України прибули перші модульні мости від американських фондів: неприбуткової фундації The Conflict and Development Foundation (CDF) і фонду Говарда Баффета, який профінансував постачання 9 модульних мостів.

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Надходять конструкції, що спеціально спроєктовані під конкретні переправи. Франція передала 3 тимчасових мости, кожен з яких має прив’язку до об'єкта з урахуванням його рельєфних особливостей.

Очікуються надходження й з інших країн. Фінляндія готує пакет допомоги, до якого також увійдуть тимчасові модульні мости.

Восени минулого року на Харківщині ввели в дію модульний міст, що надійшов в регіон від уряду Норвегії. Модульний міст з США (Mabey Acrow) через річку Тересва проклали на трасі Мукачево-Рогатин. Ці та інші модулі ще з заводу вкриті асфальтом, витримують навантаження до 60 тонн.

Фото: Міністерство відновлення